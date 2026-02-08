Все украинские АЭС остановили генерацию электроэнергии: что произошло

На Украине атомные электростанции остановили генерацию. Все АЭС на подконтрольной Киеву территории разгружены. Так сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
По данным компании, из строя вышли ключевые высоковольтные подстанции. Сейчас в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности. Граждан страны уже предупредили о трудных временах.
«Все АЭС на подконтрольной Киеву территории были вынужденно разгружены», — сказано в сообщении.
Ночью 7 февраля российские военные нанесли массированный удар «Кинжалом» по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Они используются в интересах боевиков ВСУ. Об этом оповестили в Минобороны РФ. Все цели играют важную роль в логистике и управлении силами ВСУ.