Все украинские АЭС остановили генерацию электроэнергии: что произошло

Ночью 7 февраля российские военные нанесли массированный удар «Кинжалом» по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Они используются в интересах боевиков ВСУ. Об этом оповестили в Минобороны РФ. Все цели играют важную роль в логистике и управлении силами ВСУ.