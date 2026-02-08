Евродепутат Картайзер: ЕС мечтает о смене власти в Москве

Еврокомиссия весной 2022 года прекратила действие соглашения об упрощении визового режима Россия — ЕС и приняла первый блок требований по ужесточению политики в этой сфере в отношении РФ. Согласно статистике ЕК, Евросоюз выдал 4 млн шенгенских виз россиянам в 2019 году (до ковидных ограничений) и 500 тыс. в 2023 году.