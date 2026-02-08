Евродепутат Картайзер: ЕС мечтает о смене власти в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Европейский союз действительно мечтает о смене власти в Москве, но анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что это абсолютно нереально. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
По его словам, ужесточением визовых требований в отношении граждан РФ Евросоюз стремится вызвать у россиян «недовольство своим правительством, политика которого в отношении Украины преподносится как оправдание этих ограничений».
«У этой мечты ЕС есть название — смена режима в Москве. Однако реалистичный анализ политической ситуации в России показывает, что такой сценарий совершенно не следует ожидать», — заметил Картайзер.
При этом евродепутат подчеркнул, что подобные ограничения, «как и многие другие меры ЕС, не имеют никакого смысла». «Их основной эффект заключается в том, что туристы из России теперь выбирают другие направления», — уточнил он.
Удар в свои ворота.
Отвечая на вопрос о том, страдают ли сами страны Европейского союза от введенных ограничений, Картайзер отметил, что принятые меры оказали существенное влияние на туристический бизнес Италии и Франции.
«Подобные меры оказывают существенное негативное влияние на туристическую отрасль в ЕС. В частности, для Франции и Италии российские туристы еще до недавнего времени являлись важным источником доходов», — конкретизировал он.
Однако, по мнению депутата Европарламента, «положительным моментом является то, что подобные санкции — по крайней мере теоретически — могут быть достаточно легко отменены».
О визовых ограничениях.
Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой. Для въезда требуется шенгенская виза, по которой можно перемещаться внутри всей зоны.
Еврокомиссия весной 2022 года прекратила действие соглашения об упрощении визового режима Россия — ЕС и приняла первый блок требований по ужесточению политики в этой сфере в отношении РФ. Согласно статистике ЕК, Евросоюз выдал 4 млн шенгенских виз россиянам в 2019 году (до ковидных ограничений) и 500 тыс. в 2023 году.
7 ноября 2025 года Еврокомиссия объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. Россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза. Действующие мультивизы пока остаются в силе.
Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя запрет, назвала въезд в ЕС «не правом, а привилегией». Она утверждала, что сообщество сталкивается «с беспрецедентным вторжением дронов и саботажем на европейской земле», не приводя никаких доказательств связи этих обвинений с гражданами России.
Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.