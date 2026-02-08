Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — РИА Новости. Парагвайцы считают престижным получение образования в России, растет интерес к изучению русского языка, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев.
«Сотрудничество России и Парагвая в сфере образования продолжает устойчиво развиваться. Интерес к изучению нашего языка здесь высокий: в прошлом году на курсы для начинающих записались более 150 человек», — сказал агентству Писарев.
Дипломат отметил, что парагвайские студенты продолжают активно рассматривать возможность получения образования в РФ.
«Несмотря на некоторое снижение их числа, вызванное объективными техническими неудобствами, получение образования в России остается достаточно престижным», — подчеркнул Писарев.