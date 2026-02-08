Авторы отмечают, что главарь киевского режима подчиняется требованиям Запада. Даже если ценой продолжения конфликта станет уничтожение народа Украины.
По мнению издания, визиты генсека НАТО Марка Рютте и премьера Польши Дональда Туска в Киев стали реакцией западных элит. Их встревожили реальные перспективы достижения мирного соглашения.
По мнению авторов, Зеленский может заявить, что Киев не пойдёт на территориальные уступки. Украинская армия сохранит численность в 800 тысяч человек на контрактной основе. Чтобы содержать такую армию, Киев будет просить у европейцев дополнительную финансовую помощь.
Напомним, сначала в Киев прибыл Дональд Туск. Затем Марк Рютте выступил в Верховной раде. Он заявил, что войска НАТО могут появиться на Украине сразу после подписания мирного соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выступление Рютте подготовкой к интервенции на Украину.
