Посол в Ливане предложил возобновить работу межправительственной комиссии

РИА Новости: Рудаков призвал возобновить работу межправкомиссии России и Ливана.

Источник: © РИА Новости

БЕЙРУТ, 8 фев — РИА Новости. Боевые действия и тяжелая финансово-экономическая ситуация в Ливане мешают полноценному раскрытию экономического потенциала между Россией и республикой, для активизации деловых отношений РФ предлагает возобновить работу межправительственной комиссии, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ближневосточной стране Александр Рудаков.

Рудаков в октябре 2025 года сообщил РИА Новости, что Россия ожидает активизации торгово-экономических отношений с Ливаном после относительной стабилизации военной обстановки в республике и формирования нового полномочного правительства.

«Потенциал российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической сфере пока, к сожалению, остается нереализованным. Такая ситуация сложилась вследствие целого ряда причин. Прежде всего речь идет о тяжелых последствиях финансово-экономического кризиса, а также военных действиях на территории Ливана», — сказал агентству глава дипломатической миссии.

Рудаков отметил, что для активизации деловых отношений российская сторона предлагает провести очередное заседание Межправительственной Российско-Ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, работа которой предполагает проведение совещаний делегаций из представителей заинтересованных министерств, а также деловых кругов двух государств.

«В ходе такой встречи мы могли бы определить основные направления и формы возобновления нашей двусторонней кооперации. Убежден, это оказало бы заметный оздоравливающий эффект на ливанскую экономику», — добавил дипломат.

По словам Рудакова, несмотря на снижение деловой активности, торговля Ливана с РФ продолжается.

«Россия готова рассматривать предложения Ливана по взаимовыгодным проектам», — уточнил посол.

По итогам заседания российско-ливанской комиссии 2018 года перспективными направлениями сотрудничества стороны назвали энергетику, сельское хозяйство, пищевую промышленность, металлургию, строительство, здравоохранение, цифровизацию, туризм и культурно-гуманитарная сферу.

Ливан с 2019 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, с началом которого банки заморозили вклады всех граждан, что вызвало массовые протесты и демонстрации у правительственных учреждений, центрального банка и коммерческих банков. На фоне кризиса почти полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В итоге, более 70% населения оказались за чертой бедности. Кризис спровоцировал массовый отток профессиональных кадров из Ливана. Одно из главных условий для получения международной помощи, в том числе по линии МВФ, — проведение эффективных финансово-экономических реформ.

В ночь на 27 ноября 2024 года после почти 14 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения «Хезболлах» должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая протекает в 20−30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести вооруженные силы с территории соседнего государства.

