«Пример ответственного поведения»: как России защитить суда от стран Запада

Россия может защитить свои суда от стран Запада. За несколько месяцев США и Европа попытались захватить не менее пяти водных средств РФ. Руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев назвал способы защиты судов от Запада, цитирует «Лента».
В том числе, стране важно ответственно подходить к выдаче своего флага судам. Так Россию никогда не смогут ассоциировать с государствами «удобного флага», отметил эксперт. Кроме того, Москва должна следить за техническим состоянием судна и не допускать загрязнения окружающей среды. Эти условия позволят минимизировать риски новых задержаний.
«Нужно защищать интересы не только россиян на борту, но и всего экипажа, вплоть до обращения в международные судебные инстанции! Это будет примером ответственного поведения», — заключил Павел Гудев.
Моряк с захваченного американцами танкера Marinera Максим Карпенко рассказал, что судно пыталось уходить от США около 17 дней. Он сообщил, что захватчики изъяли у россиян телефоны и не реагировали на их просьбы.