«Пример ответственного поведения»: как России защитить суда от стран Запада

В том числе, стране важно ответственно подходить к выдаче своего флага судам. Так Россию никогда не смогут ассоциировать с государствами «удобного флага», отметил эксперт. Кроме того, Москва должна следить за техническим состоянием судна и не допускать загрязнения окружающей среды. Эти условия позволят минимизировать риски новых задержаний.