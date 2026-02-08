Ричмонд
В Запорожской области уничтожили узел управления дронами и станции РЭБ ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Восток» в Запорожской области нанесли удар по украинским антеннам связи, ретрансляторам и средствам РЭБ.

Источник: Аргументы и факты

Операторы российских ударных беспилотных летательных аппаратов из группировки войск «Восток» поразили узел управления БПЛА и станции радиоэлектронной борьбы украинских формирований в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«На точках были развернуты антенны связи, ретрансляторы и средства радиоэлектронной борьбы, которые прикрывали работу БПЛА и мешали нашей воздушной разведке», — подчеркнули в российском ведомстве.

После уточнения координат операторы ударных беспилотников ВС РФ нанесли серию прицельных ударов по основным элементам этого узла. В результате действий российских военных удалось вывести из строя станции РЭБ, уничтожить антенны управления и ретрансляции, нарушить работу каналов связи и координации украинских дронов.

Отмечается, что это позволило снизить возможности противника по использованию БПЛА на указанном направлении. Кроме того, удар существенно подорвал способность украинских формирований поддерживать устойчивую связь в рамках боевых действий.

Напомним, 5 февраля в Сети появились кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Судя по обнародованной видеозаписи, под удар попали места скопления украинских военных в частном секторе и лесополосах. Их позиции поразили расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» Вооружённых сил России.

