Грызлов: ответ на агрессию Европы против Союзного государства будет жестким

«Россия и Беларусь — это территория Союзного государства и единое оборонное пространство, которое — вновь подчеркну — юридически формализовано. Действительно, с 2024 года в Беларуси размещено наше тактическое ядерное оружие, а с недавнего времени и российские ракетные комплексы “Орешник”. После 2022 года интенсифицировано двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. Мы этого не скрываем», — сказал он.
По словам дипломата, это соразмерная и необходимая реакция на растущую угрозу западным границам России и Белоруссии. «Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Что касается “беспокойства” европейцев, то повод для него появится только в том случае, если с их стороны будут предприняты агрессивные военные действия в отношении Союзного государства. Тогда мы ответим жестко и решительно. Президенты России и Беларуси [Владимир Путин и Александр Лукашенко] высказывались на этот счет предельно четко. Если суммировать все сказанное, то сегодня нет большей угрозы для Европы, чем сама Европа», — отметил посол.