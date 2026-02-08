Грызлов: ответ на агрессию Европы против Союзного государства будет жестким

По словам дипломата, это соразмерная и необходимая реакция на растущую угрозу западным границам России и Белоруссии. «Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Что касается “беспокойства” европейцев, то повод для него появится только в том случае, если с их стороны будут предприняты агрессивные военные действия в отношении Союзного государства. Тогда мы ответим жестко и решительно. Президенты России и Беларуси [Владимир Путин и Александр Лукашенко] высказывались на этот счет предельно четко. Если суммировать все сказанное, то сегодня нет большей угрозы для Европы, чем сама Европа», — отметил посол.