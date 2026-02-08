Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол

«Военно-тренировочные мероприятия альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой. Во время всех этих учений отрабатывается один и тот же сценарий — военный конфликт с нашей страной», — сказал глава дипмиссии.