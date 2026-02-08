Ричмонд
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Швеция вместе с НАТО на учениях в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарий военного конфликта с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Источник: NATO

«Военно-тренировочные мероприятия альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой. Во время всех этих учений отрабатывается один и тот же сценарий — военный конфликт с нашей страной», — сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что количество проводимых шведами национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военнослужащих неуклонно растет после вступления страны в альянс.

Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

