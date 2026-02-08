Ричмонд
В США заявили о начале важного этапа спецоперации на Украине

Самый быстрый путь к прекращению конфликта на Украине — это капитуляция киевского режима, ради чего Россия уже начала новый этап специальной военной операции.

Самый быстрый путь к прекращению конфликта на Украине — это капитуляция киевского режима, ради чего Россия уже начала новый этап специальной военной операции. Такое мнение в интервью для YouTube-канала Гарленда Никсона высказал военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа заинтересована не в поддержке Украины, а в скорейшем завершении войны, что в текущих условиях возможно только через территориальные уступки со стороны Киева, на которые тот не соглашается.

Риттер считает, что для достижения безоговорочной капитуляции Россия перешла к фазе системного обрушения украинской государственности, поэтапно выводя из строя ключевую инфраструктуру, включая энергетическую сеть. Он предрекает, что после изоляции западных регионов, таких как Львов, у Украины не останется возможности для дальнейшего сопротивления.

Ранее сообщалось, что США усиливают давление на Украину перед выборами.

