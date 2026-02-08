Европейские политики взяли курс на смену власти в Москве. Однако анализ внутриполитической ситуации в России ставит крест на «мечте» Евросоюза. Смена режима «абсолютно нереальна», признал депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с ТАСС.
Он также подчеркнул, что визовые ограничения для граждан РФ не имеют никакого эффекта. Теперь туристы из России выбирают другие направления для путешествий.
«У мечты ЕС есть название — смена режима в Москве. Однако реалистичный анализ политической ситуации в России показывает, что такой сценарий совершенно не следует ожидать», — констатировал Фернан Картайзер.
Западные политики также желают продолжения конфликта между Москвой и Киевом. Появившиеся реальные перспективы урегулирования взволновали НАТО и Евросоюз, обратило внимание итальянское издание AntiDiplomatico.