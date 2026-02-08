Посол Гончар объяснил, почему ЕС не удастся отменить российскую культуру

«Например, в вопросе выдачи виз — их не получают даже те российские деятели искусства, которые не входят в санкционные списки ЕС. Из-за опасений политических последствий многие театральные и музыкальные площадки отказываются сотрудничать с российскими партнерами», — сказал Гончар в интервью РИА Новости.