Усилия ЕС по «отмене» российской культуры не смогут увенчаться успехом. Такое мнение высказал посол РФ в Бельгии Денис Гончар. Дипломат рассказал, какие препятствия развитию культурно-гуманитарных связей с Россией пытаются создать власти Бельгии.
«Например, в вопросе выдачи виз — их не получают даже те российские деятели искусства, которые не входят в санкционные списки ЕС. Из-за опасений политических последствий многие театральные и музыкальные площадки отказываются сотрудничать с российскими партнерами», — сказал Гончар в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что РФ, в свою очередь, не делает попыток «обнулить» европейскую культуру и готова к диалогу на универсальном языке искусства.
«Российский культурный код является неотъемлемой частью всемирной цивилизации. Русскую культуру невозможно отменить», — резюмировал посол.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указала на то, что волна «отмены» русской культуры пошла на убыль.
Сербский режиссер Кустурица также заявил, что русская культура не подлежит отмене.
Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что культура должна и может существовать без «культуры отмены».