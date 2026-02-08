Швеция и НАТО отрабатывают сценарий военного конфликта с Россией

Швеция, активно участвуя в учениях НАТО в Балтийском и Североевропейском регионах, совместно с альянсом отрабатывает сценарий возможного военного конфликта с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев.
Он отметил, что после вступления Швеции в НАТО количество проводимых ею национальных и совместных с альянсом военных маневров, имеющих, по его словам, откровенно антироссийскую направленность, неуклонно растёт.
По словам дипломата, эти учения следуют непрерывной чередой и преследуют одну и ту же цель — подготовку к гипотетическому столкновению с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что в США заявили о начале важного этапа спецоперации на Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.