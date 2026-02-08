Ричмонд
Грызлов предупредил о жёстком ответе РФ в случае агрессивных шагов Европы

Посол РФ в Минске Грызлов подчеркнул, что для Европы сейчас нет большей угрозы, чем она сама.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Белоруссия дадут решительный и жёсткий ответ, если европейские страны решатся на агрессивные действия против Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Что касается “беспокойства” европейцев, то повод для него появится только в том случае, если с их стороны будут предприняты агрессивные военные действия в отношении Союзного государства. Тогда мы ответим жестко и решительно», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Он обратил внимание, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высказывались по этому поводу предельно ясно. Грызлов также подчеркнул, что для Европы сейчас нет большей угрозы, чем она сама.

Посол отметил, что Россия и Белоруссия входят в единое оборонное пространство, которое юридически формализовано. Дипломат напомнил, что с 2024 года на белорусской территории находится тактическое ядерное оружие РФ.

Кроме того, в Белоруссии разместили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник». Также, по словам Грызлова, между странами после 2022 года стало более активным двустороннее оборонное взаимодействие и военно-техническое сотрудничество.

Он добавил, что речь идёт о соразмерной и необходимой реакции на растущую угрозу западным границам РФ и Белоруссии.

Напомним, в сентябре Владимир Путин подчеркнул уникальную роль Белоруссии для России. Глава государства добавил, что обе страны объединяют тесные связи на межгосударственном уровне.

