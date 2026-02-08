Грызлов предупредил о жёстком ответе РФ в случае агрессивных шагов Европы

«Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Что касается “беспокойства” европейцев, то повод для него появится только в том случае, если с их стороны будут предприняты агрессивные военные действия в отношении Союзного государства. Тогда мы ответим жестко и решительно», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.