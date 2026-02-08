Захарова связала уничтожение памятников с ростом антисемитизма в ЕС

Ранее Захарова отмечала, что власти Польши стараются замылить память о сотрудничестве с Адольфом Гитлером и роли страны в Холокосте. Снос памятника воинам-красноармейцам в Освенциме она назвала прямой дорогой к возрождению нацизма. Так дипломат прокомментировала мероприятия в Польше по случаю освобождения Освенцима.