Захарова связала уничтожение памятников с ростом антисемитизма в ЕС

Россия пытается донести до Израиля простую мысль — уничтожение мемориалов советским солдатам, которые остановили Холокост, говорит о росте антисемитизма в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — приводит комментарий дипломата РИА «Новости».

Ранее Захарова отмечала, что власти Польши стараются замылить память о сотрудничестве с Адольфом Гитлером и роли страны в Холокосте. Снос памятника воинам-красноармейцам в Освенциме она назвала прямой дорогой к возрождению нацизма. Так дипломат прокомментировала мероприятия в Польше по случаю освобождения Освенцима.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

