В Приволжье 11 губернаторов имеют ученую степень: есть даже доктора наук

Обладателями высшей ученой степени являются главы Татарстана и Пензенской области. В 2001 году Рустам Минниханов в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (сейчас РГАУ-МСХА) защитил докторскую диссертацию по экономике. Ее тема — «Организационно-экономическое обоснование развития инновационных процессов в АПК».
Пензенский губернатор Олег Мельниченко доктором исторических наук стал в 2025 году. Летом прошлого года он успешно защитил диссертацию по теме «Власть и Русская православная церковь в период перестройки и становления новой суверенной России: эволюция взаимоотношений (1985−2008 годы)». Защита состоялась в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
Пять приволжских губернаторов — кандидаты экономических наук. Такую ученую степень имеют Вячеслав Федорищев (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Артем Здунов (Мордовия), Алексей Русских (Ульяновская область) и Юрий Зайцев (Марий Эл). В фокусе их научных интересов, в частности, были такие темы, как инвестиции российских предприятий за границей и привлечение средств из-за рубежа, отток капитала из России, государственно-частное партнерство и эффективное управление компаниями.
Кроме того, среди глав регионов ПФО есть по одному кандидату в таких сферах, как технические (Евгений Солнцев, Оренбургская область), юридические (Радий Хабиров, Башкортостан), социологические (Роман Бусаргин, Саратовская область) и политические (Александр Соколов, Кировская область) науки.
Напомним, что всего в Приволжский федеральный округ входит 14 регионов. Таким образом, подавляющее большинство глав его субъектов могут похвастать наличием ученой степени.