Президент Словакии назвал ошибкой передачу Украине истребителей МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибочным решение о передаче Украине истребителей МиГ-29, принятое после 24 февраля 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибочным решение о передаче Украине истребителей МиГ-29, принятое после 24 февраля 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook*.

Глава государства отметил, что Словакия отказалась от боевых самолетов в период, когда им не было замены. Он также указал, что не согласен с утверждениями бывших представителей правящей коалиции о том, что истребители представляли собой непригодную к эксплуатации технику. По его словам, если бы самолеты были полностью неработоспособны, они не смогли бы самостоятельно перелететь из Словакии на Украину.

«Еще в качестве премьер-министра у меня была возможность лично провести полет на МиГ-29, самолет смог выполнить все поставленные задачи», — добавил Пеллегрини.

Действующее правительство Словакии, включая премьер-министра Роберта Фицо, ранее заявляло, что безвозмездная передача вооружений Украине, осуществленная предыдущим кабинетом министров, сформированным представителями либеральных партий, нанесла ущерб безопасности страны и привела к утрате эффективных средств противовоздушной обороны.

В настоящее время охрану воздушного пространства Словакии после передачи МиГ-29 обеспечивают военно-воздушные силы Венгрии, Польши и Чехии. Словацкие власти планируют восстановить самостоятельный контроль над безопасностью неба в середине 2026 года.

* запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.

