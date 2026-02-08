Atlantic рассказал, что Асад перед свержением был «одержим видеоиграми»

Ни одна из стран региона не хотела падения режима Асада, и несколько из них предлагали ему помощь, но он не воспользовался этими предложениями, сообщает журнал. Даже в последние дни министры иностранных дел звонили, предлагая сделки, но бывший сирийский лидер не отвечал. Издание не исключает, что он был «разгневан» предположением, что ему придется лишиться власти.