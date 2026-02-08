Издатель The Washington Post покинул пост после массовых сокращений

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, также принадлежащий Джеффу Безосу, уволит около 16 тысяч сотрудников в рамках второй волны анонсированных ранее сокращений. Осенью прошлого года компания уже прибегала к массовым увольнениям. В руководстве заявляют, что причиной является избыточная бюрократия и необходимость упростить управленческие процессы.