Европу предупредили о жестком ответе на агрессию против РФ и Белоруссии

По его словам, Россия и Белоруссия формируют единое и юридически оформленное оборонное пространство в рамках Союзного государства. Грызлов напомнил, что с 2024 года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, а в последнее время там также находятся ракетные комплексы «Орешник».