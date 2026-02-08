Ричмонд
Европу предупредили о жестком ответе на агрессию против РФ и Белоруссии

Грызлов: ответ на агрессию Европы против Союзного государства будет решительным.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Минск готовы жестко и решительно отреагировать в случае агрессивных действий со стороны Европы в отношении Союзного государства. Об этом в интервью ТАСС сказал российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

По его словам, Россия и Белоруссия формируют единое и юридически оформленное оборонное пространство в рамках Союзного государства. Грызлов напомнил, что с 2024 года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, а в последнее время там также находятся ракетные комплексы «Орешник».

Грызлов отметил, что после 2022 года Москва и Минск значительно усилили военное и военно-техническое сотрудничество, считая это необходимой реакцией на рост угроз у границ. Дипломат напомнил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее уже высказывались по этому вопросу.

Подводя итог, посол выразил мнение, что на сегодняшний день наибольшую угрозу для Европы представляет она сама.

Ранее Путин заверил, что безопасность Союзного государства — в надежных руках. По его словам, Министерства обороны Союзного государства тесно взаимодействуют друг с другом.

