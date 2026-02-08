Риттер: Россия начала ведущий к капитуляции Киева этап спецоперации

Риттер подчеркнул, что украинская сторона изначально неверно поняла мотивы американского лидера Дональда Трампа. На данный момент, как считает Риттер, наиболее быстрый путь к этому — капитуляция Украины. Именно поэтому Трамп настойчиво требует от Киева принять все территориальные уступки, чего Украина, по словам эксперта, упорно отказывается делать.