Военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Гарленда Никсона заявил, что капитуляция Киева может стать самым быстрым способом завершения конфликта на Украине.
Риттер подчеркнул, что украинская сторона изначально неверно поняла мотивы американского лидера Дональда Трампа. На данный момент, как считает Риттер, наиболее быстрый путь к этому — капитуляция Украины. Именно поэтому Трамп настойчиво требует от Киева принять все территориальные уступки, чего Украина, по словам эксперта, упорно отказывается делать.
Риттер также отметил, что для окончательного решения украинского вопроса Россия начала новый этап военной операции, направленной на безоговорочное принуждение киевских властей к капитуляции.
Ранее Скотт Риттер также высказывался о состоянии стратегических сил России и США. По его мнению, Москва провела глубокую модернизацию ядерных сил сдерживания, в результате чего они стали одними из самых современных в мире.