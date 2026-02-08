Командный пункт 711-й бригады ВСУ сровняли с землёй при установке мин под Сумами

По информации военных, на данном участке продолжаются ожесточённые бои. Российская авиация и расчёты «Гераней» наносят точечные удары по тыловым районам и узлам снабжения противника, а артиллерия и тяжёлые огнемётные системы обеспечивают продвижение штурмовых подразделений.
Отмечается, что ВСУ активно наращивают минно-взрывные заграждения, в том числе с применением дронов. В районе населённого пункта Сутиски был выявлен и уничтожен командный пункт подразделения, занимавшегося установкой мин в Сумской области.
«В районе населённого пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области», — пишут Бесстрашные на своей странице «Северный ветер».
Ранее российские военные ликвидировали в зоне СВО группу иностранных диверсантов, состоявшую из наёмников из США, Польши и Великобритании.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.