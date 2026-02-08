В Брянской области отразили атаку БПЛА ВСУ, есть повреждения жилых домов

В ходе ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Брянскую области все 11 вражеских БПЛА самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. В Брянске зафиксированы повреждения заборов, фасада и остекления двух частных жилых домов.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что более 20 беспилотников были сбиты над регионами России за ночь.
