Экс-посла Британии могут обязать вернуть выплату из-за связей с Эпштейном

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона могут обязать вернуть расчетные выплаты, полученные им при увольнении, на фоне его упоминания в так называемых файлах финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона могут обязать вернуть расчетные выплаты, полученные им при увольнении, на фоне его упоминания в так называемых файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Речь идет о сумме в размере 55 тысяч фунтов стерлингов, что превышает 5 миллионов рублей. По данным телеканала, в 2009 году, занимая должность министра по делам бизнеса, Мандельсон направил Эпштейну внутренний правительственный документ, в котором рассматривалась возможность продажи государственных активов Великобритании в условиях финансового кризиса.

В связи с выявленными обстоятельствами британская полиция начала уголовное расследование.

Источник Sky News сообщил, что с учетом появившейся информации Мандельсон должен либо вернуть полученные средства, либо передать их на благотворительные цели для поддержки жертв Эпштейна.

Ранее сообщалось, что в рассекреченных материалах по делу обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна упоминается президент Франции Эммануэль Макрон.

