Экс-посла Британии могут обязать вернуть выплату из-за связей с Эпштейном

Речь идет о сумме в размере 55 тысяч фунтов стерлингов, что превышает 5 миллионов рублей. По данным телеканала, в 2009 году, занимая должность министра по делам бизнеса, Мандельсон направил Эпштейну внутренний правительственный документ, в котором рассматривалась возможность продажи государственных активов Великобритании в условиях финансового кризиса.