За ночь над Россией сбили 22 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1446-й

Российские военные за ночь сбили 22 украинских беспилотника. Частные дома повреждены при отражении атаки дронов в Брянске, сообщил губернатор Александр Богомаз. Взрывы прогремели в Одессе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:43 В Минобороны РФ показали, как артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

08:12 Взрывы прогремели в Одессе, передает «РБК-Украина».

08:07 В результате отражения атаки беспилотников ВСУ в Брянске оказались выбиты окна в двух частных жилых домах, а также повреждены их фасады и заборы. Пострадавших нет. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram-канале.

08:03 ? Российские военнослужащие средствами ПВО в ночь на 8 февраля уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 11 дронов сбиты над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью и один — над Курской.

08:00 Сегодня 1446-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.