За ночь над Россией сбили 22 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1446-й

08:03 ? Российские военнослужащие средствами ПВО в ночь на 8 февраля уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 11 дронов сбиты над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью и один — над Курской.