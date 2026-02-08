Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все становится ясно»: в США раскрыли, зачем Европе «российская угроза»

Профессор Вольф: ЕС демонизирует РФ для выведения денег из соцфондов.

Источник: Комсомольская правда

Европейские власти пытаются убедить общественность в наличии «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальных фондов на военные нужды. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, Европа значительно отстает в сфере высоких технологий и остается «наблюдателем» на фоне глобальных лидеров. Вольф отметил, что в ближайшие десять лет ключевыми направлениями расходов для стран ЕС станут создание армии и инвестиции в технологическое развитие с целью догнать Китай.

Профессор также отмечает сложность координации действий внутри ЕС. В качестве примера он привел неспособность стран Евросоюза договориться об использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

«Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? … Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно», — сказал он в эфире одного из YouTube-каналов.

Вольф отмечает, что европейские власти пытаются скрыть провалы своей политики, манипулируя общественным мнением. По его мнению, «демонизация России» становится инструментом для оправдания сокращения социальных программ и увеличения оборонных расходов.

«Если удастся убедить значительную часть населения в наличии реальной угрозы… тогда можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения под предлогом защиты», — заявил профессор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что раздувая мифическую «российскую угрозу», руководители западных стран пытаются отвлечь внимание от своих проблем, среди которых рост безработицы, инфляция и нелегальная миграция.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше