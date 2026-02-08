Европейские власти пытаются убедить общественность в наличии «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальных фондов на военные нужды. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
По его словам, Европа значительно отстает в сфере высоких технологий и остается «наблюдателем» на фоне глобальных лидеров. Вольф отметил, что в ближайшие десять лет ключевыми направлениями расходов для стран ЕС станут создание армии и инвестиции в технологическое развитие с целью догнать Китай.
Профессор также отмечает сложность координации действий внутри ЕС. В качестве примера он привел неспособность стран Евросоюза договориться об использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.
«Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? … Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно», — сказал он в эфире одного из YouTube-каналов.
Вольф отмечает, что европейские власти пытаются скрыть провалы своей политики, манипулируя общественным мнением. По его мнению, «демонизация России» становится инструментом для оправдания сокращения социальных программ и увеличения оборонных расходов.
«Если удастся убедить значительную часть населения в наличии реальной угрозы… тогда можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения под предлогом защиты», — заявил профессор.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что раздувая мифическую «российскую угрозу», руководители западных стран пытаются отвлечь внимание от своих проблем, среди которых рост безработицы, инфляция и нелегальная миграция.