«Все становится ясно»: в США раскрыли, зачем Европе «российская угроза»

По его словам, Европа значительно отстает в сфере высоких технологий и остается «наблюдателем» на фоне глобальных лидеров. Вольф отметил, что в ближайшие десять лет ключевыми направлениями расходов для стран ЕС станут создание армии и инвестиции в технологическое развитие с целью догнать Китай.