Посол России назвал сохранение киевского режима приоритетом Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Лондон и в дальнейшем будет считать своим приоритетом поддержку киевского режима и удержание его «на плаву» в качестве инструмента сдерживания России.

По словам дипломата, Москве необходимо исходить из этой реальности.

Келин напомнил, что приверженность Лондона курсу на поддержку Украины была вновь подтверждена в январе вице-премьером Великобритании Дэвидом Лэмми во время его визита в Киев по случаю первой годовщины подписания Соглашения о столетнем партнерстве между двумя странами.

Ранее посол Келин заявил, что офицеры Британии действуют на Украине под дипломатическим прикрытием.

