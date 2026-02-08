В тени Трампа и Вэнса: Как русскоговорящий «серый кардинал» рисует контуры сделки по Украине

Мастерская анонимность Бейкера была нарушена лишь однажды, когда Вэнс назвал его своим контактным лицом во время скандала с утечками о Йемене. Тем не менее, именно он, свободно владеющий русским языком, стал ключевым советником вице-президента США и архитектором многих важнейших внешнеполитических решений.
По данным издания, Бейкер сыграл центральную роль в разработке первоначальных контуров мирного соглашения между Россией и Украиной, включая вопросы о полезных ископаемых. Источники характеризуют его идеи как «практичные» и «креативные». Вместе с Вэнсом он выступает за отказ США от «неважных обязательств» и стремится положить конец конфликту, что, впрочем, вызывает раздражение у европейских союзников, считающих его понимание России «отличным» от их собственного. Бейкер также помогал в подготовке знаковой речи Вэнса в Мюнхене и разработке новой стратегии национальной безопасности.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что США будут искать точки соприкосновения с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Москва и Вашингтон могут быть во многом несогласны, однако сейчас они наконец-то начали понимать друг друга.
