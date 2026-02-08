Ричмонд
«Очень тяжелые дни»: Кличко выступил с экстренным предупреждением

Мэр Киева Виталий Кличко накануне предупредил жителей украинской столицы, что последний удар по энергетической инфраструктуре ухудшил состояние критически важных объектов и в условиях новой волны холодов это грозит долговременными отключениями электроэнергии и масштабными проблемами с подачей воды и тепла.

«Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева», — заявил Кличко.

Напомним, что в прошлую субботу на территории Украины произошел блэкаут. Отключения затронули Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

«Украэнерго» официально объявило об остром дефиците мощности в энергетической системе.