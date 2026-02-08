Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил ученых с Днем российской науки

В поздравлении от имени Правительства РТ отмечается, что наука остается одной из ключевых движущих сил прогресса и основой развития экономики, социальной сферы и образования. Благодаря труду ученых Татарстан занимает ведущие позиции в ряде научных направлений — от нефтехимии и IT до биотехнологий и материаловедения.