Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил ученых с Днем российской науки

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил ученых, исследователей и преподавателей с Днем российской науки.

Источник: ИА Татар-информ

В поздравлении от имени Правительства РТ отмечается, что наука остается одной из ключевых движущих сил прогресса и основой развития экономики, социальной сферы и образования. Благодаря труду ученых Татарстан занимает ведущие позиции в ряде научных направлений — от нефтехимии и IT до биотехнологий и материаловедения.

Песошин подчеркнул, что, опираясь на традиции российских и татарстанских научных школ, ученые вносят вклад в укрепление научно-технологического суверенитета страны, решение задач импортозамещения, цифровизации и устойчивого развития.

«Особые слова признательности — молодым ученым. Вашему энтузиазму, стремлению к знаниям и научным поискам принадлежит будущее отечественной науки. Правительство Республики Татарстан неизменно поддерживает научные инициативы, содействует созданию благоприятных условий для исследований и самореализации ученых, развитию инновационной инфраструктуры в регионе», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр республики также пожелал ученым здоровья, энергии, новых идей и значимых открытий на благо Татарстана и России.