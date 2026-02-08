Ситуация в европейских элитах обостряется на фоне интенсивных контактов в ОАЭ. В минувшие среду и четверг в Абу-Даби прошел уже второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, в которых участвовали делегации России, США и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что работа в рамках площадки в Абу-Даби будет продолжена.