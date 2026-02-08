Ричмонд
В США заявили, что Трамп изменил подход к переговорам по Украине

В США обратили внимание на изменение подхода Дональда Трампа к переговорам по Украине. К процессу привлекли военное руководство.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп изменил подход к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, привлекая к ним представителей военного руководства страны, сообщило агентство Associated Press. В материале отмечается, что Трамп поручил военным лидерам участвовать как в переговорах по иранской ядерной программе, так и в процессе, связанном с украинским конфликтом.

По данным агентства, верховный командующий США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер был направлен для участия в переговорах по Ирану, а министр армии США Дэн Дрисколл назначен ключевым переговорщиком по вопросу прекращения конфликта на Украине.

Авторы публикации указывают, что на фоне участия специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера сразу в нескольких переговорных треках привлечение военных лидеров свидетельствует об отходе от традиционной дипломатии и усилении роли армии во внешней политике США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. По его словам, процесс развивается в хорошем темпе и проходит в конструктивном ключе. Комментарий прозвучал во время общения главы государства с журналистами на борту президентского самолета по пути во Флориду.

