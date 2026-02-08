В США заявили, что Трамп изменил подход к переговорам по Украине

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. По его словам, процесс развивается в хорошем темпе и проходит в конструктивном ключе. Комментарий прозвучал во время общения главы государства с журналистами на борту президентского самолета по пути во Флориду.