Вольф: ЕС для вывода денег из соцфондов пугает своё население Россией

Напомним, 17 декабря президент РФ Владимир Путин назвал бредом и ложью утверждения о якобы подготовке нападения России на Европу. Он пояснил, что в европейских странах жителям пытаются внушить страхи по поводу неизбежного столкновения с Российской Федерацией. Путин подчеркнул, что политики в Европе намеренно накаляют «градус истерии». Президент добавил, что такие деятели руководствуются собственной выгодой, а не интересами своих народов.