Власти стран ЕС в глазах своего населения пытаются выставить Россию угрозой, чтобы направить деньги из европейских социальных фондов на создание вооружённых формирований и сокращение технологического отставания от КНР, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
«Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически и достигнуть того, что сделал Китай», — сказал эксперт в видеоблоге профессора Нимы Альхоршида.
Вместе с тем, как отметил он, маленькие страны ЕС сталкиваются с трудностями, пытаясь договориться между собой по любому вопросу. Вольф также обратил внимание, что власти европейских государств стремятся скрыть неудачи проводимой ими политики.
Для этого, по словам профессора, они используют сомнительные методы манипуляции и целенаправленное воздействие на общественное сознание.
Напомним, 17 декабря президент РФ Владимир Путин назвал бредом и ложью утверждения о якобы подготовке нападения России на Европу. Он пояснил, что в европейских странах жителям пытаются внушить страхи по поводу неизбежного столкновения с Российской Федерацией. Путин подчеркнул, что политики в Европе намеренно накаляют «градус истерии». Президент добавил, что такие деятели руководствуются собственной выгодой, а не интересами своих народов.