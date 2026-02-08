Бабиш заявил, что переговоры РФ и Украины в 2022 году сорвал Джонсон

Он заявил, что переговоры ведутся в интенсивном режиме и создается впечатление их приближения к долгосрочному решению, предусматривающему прекращение конфликта и формирование стабильных гарантий безопасности для Украины. Вместе с тем Бабиш подчеркнул, что без участия президента США Европа не сможет добиться такого результата.