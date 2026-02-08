Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году возможность мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной была утрачена в результате вмешательства внешних сил. Об этом сообщает портал TN.cz.
По словам главы чешского правительства, в тот период стороны находились на максимально близком расстоянии от заключения мирного соглашения, однако переговорный процесс был сорван из-за действий западных партнеров Украины. Бабиш указал, что ответственность за срыв переговоров, в частности, лежит на бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.
Премьер Чехии отметил, что после визита Джонсона на Украину переговоры между Москвой и Киевом были прекращены, как и возможность остановить конфликт.
Бабиш также приветствовал текущие дипломатические усилия, подчеркнув при этом, что европейские страны не обладают достаточными возможностями для самостоятельного урегулирования конфликта. По его словам, ключевую роль в этом процессе играет президент США Дональд Трамп.
Он заявил, что переговоры ведутся в интенсивном режиме и создается впечатление их приближения к долгосрочному решению, предусматривающему прекращение конфликта и формирование стабильных гарантий безопасности для Украины. Вместе с тем Бабиш подчеркнул, что без участия президента США Европа не сможет добиться такого результата.
Первые переговоры между Россией и Украиной после начала специальной военной операции состоялись 28 февраля 2022 года в Гомеле. В конце марта делегации двух стран провели встречу в Стамбуле, где обсуждался проект соглашения, однако позднее украинская сторона отказалась от продолжения переговоров.