Трамп хочет собрать 19 февраля в Вашингтоне Совет мира, куда входит и Беларусь

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Согласно инсайдерской информации, власти Белого дома хотят 19 февраля провести встречу Совета мира, куда вошла и Беларусь. Отмечается, что ключевой темой первого заседания станет сектор Газа, проблематика которого будет обсуждаться на уровне мировых лидеров.
— Это будет первая встреча Совета мира и конференция по сбору средств на реконструкцию сектора Газа, — сообщил источник из числа должностных лиц Белого дома.
Официально о встрече участников Совета мира пока не было объявлено.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее, как писала «Комсомолка», глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
