Консул в Нью-Йорке перечислил самые популярные у американцев города РФ

Туристы из США, посещающие Россию, после традиционных визитов в Москву и Петербург отдают предпочтение Сочи, городам Золотого кольца, Карелии, озеру Байкал, а также Алтаю, Кавказу и Камчатке, заявил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков, которого цитирует РИА «Новости».
Красота и гостеприимство перечисленных городов и регионов способствуют закреплению хорошего имиджа России у американцев, сказал дипломат.
Как следует из статистики, опубликованной Росстатом в конце 2025 года, за 11 месяцев года количество туристов в России из других государств превысило 4,35 млн. Показатель был выше, чем в 2024 году. Самыми популярными оказались Москва, Петербург, Московская область, Приморский край и Краснодарский край.
