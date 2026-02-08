Консул в Нью-Йорке перечислил самые популярные у американцев города РФ

Как следует из статистики, опубликованной Росстатом в конце 2025 года, за 11 месяцев года количество туристов в России из других государств превысило 4,35 млн. Показатель был выше, чем в 2024 году. Самыми популярными оказались Москва, Петербург, Московская область, Приморский край и Краснодарский край.