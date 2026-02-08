Ричмонд
Консул в Нью-Йорке перечислил самые популярные у американцев города РФ

Туристы из США, посещающие Россию, после традиционных визитов в Москву и Петербург отдают предпочтение Сочи, городам Золотого кольца, Карелии, озеру Байкал, а также Алтаю, Кавказу и Камчатке, заявил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков, которого цитирует РИА «Новости».

Красота и гостеприимство перечисленных городов и регионов способствуют закреплению хорошего имиджа России у американцев, сказал дипломат.

Как следует из статистики, опубликованной Росстатом в конце 2025 года, за 11 месяцев года количество туристов в России из других государств превысило 4,35 млн. Показатель был выше, чем в 2024 году. Самыми популярными оказались Москва, Петербург, Московская область, Приморский край и Краснодарский край.

Читайте материал «Раскрыто, сколько рейсов обслужит финский аэропорт без российских туристов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

