Оголодавшие бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей в Родинском за еду

Мирные жители Родинского в Донецкой Народной Республике подвергались жестоким преследованиям со стороны ВСУ. Анагит Хачтрян, эвакуированная из этого населённого пункта, рассказала, как боевики расстреливали людей за отказ предоставить еду.

Источник: Life.ru

«Они не щадили никого, стреляя в людей, которые не соглашались отдать свои запасы», — отметила она.

Постоянные обстрелы и бомёежки домов создавали атмосферу паники и безысходности среди местных жителей.

Родинское было освобождено российскими войсками в конце декабря 2025 года. По словам Анагит, жители с нетерпением ждали прихода российской армии, надеясь на спасение от террора.

«Все были голодные и ждали русских. Боевиков ВСУ никто не считал своими», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, как командование наказало его за отказ убить пожилого мирного жителя. По его словам, зачастую украинские командиры специально отдают приказы, предусматривающие ликвидацию гражданских лиц.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военкоров и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.