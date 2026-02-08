«Они не щадили никого, стреляя в людей, которые не соглашались отдать свои запасы», — отметила она.
Постоянные обстрелы и бомёежки домов создавали атмосферу паники и безысходности среди местных жителей.
Родинское было освобождено российскими войсками в конце декабря 2025 года. По словам Анагит, жители с нетерпением ждали прихода российской армии, надеясь на спасение от террора.
«Все были голодные и ждали русских. Боевиков ВСУ никто не считал своими», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.
Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, как командование наказало его за отказ убить пожилого мирного жителя. По его словам, зачастую украинские командиры специально отдают приказы, предусматривающие ликвидацию гражданских лиц.
