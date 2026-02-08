ФСБ и МВД установили исполнителя нападения на генерала Алексеева и его пособников

По данным ведомств, в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство Алексеева сначала были выявлены пособники преступления. Ими оказались граждане России Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, а вторая выехала на Украину.