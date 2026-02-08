ФСБ и МВД установили исполнителя нападения на генерала Алексеева и его пособников

ФСБ совместно с МВД РФ установили исполнителя и пособников нападения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили KP.RU в силовых структурах.
По данным ведомств, в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство Алексеева сначала были выявлены пособники преступления. Ими оказались граждане России Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, а вторая выехала на Украину.
Непосредственным исполнителем, по данным следствия, является гражданин РФ Любомир Корбу 1960 года рождения. Он был задержан в Дубае при содействии правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов и передан российской стороне. На данный момент продолжается розыска организаторов преступления.
Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. По данным СК, неизвестный открыл огонь на Волоколамском шоссе и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело.