В ФРГ поразились заявлению Мерца о Путине

Berliner Zeitung: слова Мерца о Путине показали раскол в Европе.

В Европе отмечают раскол из-за позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Berliner Zeitung.

В статье сообщается, что в блоке все большую популярность набирает позиция Парижа и Рима о необходимости диалога с Москвой.

«Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», — сказано в публикации.

Отмечается, что всего неделю назад глава немецкого правительства отклонил призывы к прямым переговорам с российским лидером. После этого в ФРГ не ответили на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предпринято никаких дипломатических инициатив в отношении России.

Напомним, Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. При этом ранее представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвала к прямым контактам с Москвой по урегулированию украинского конфликта без посредничества США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Мерц сделал выбор в пользу дальнейшей милитаризации страны. По его словам, канцлер ФРГ больше не признает дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине.

