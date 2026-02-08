Отмечается, что всего неделю назад глава немецкого правительства отклонил призывы к прямым переговорам с российским лидером. После этого в ФРГ не ответили на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предпринято никаких дипломатических инициатив в отношении России.