IW: экономика Германии потеряла почти €1 трлн из-за череды кризисов

Экономические потери Германии на фоне затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн. К такому выводу пришли эксперты Института германской экономики (IW) в Кельне.

Источник: Аргументы и факты

Согласно их оценкам, совокупные потери реального валового внутреннего продукта Германии с 2020 года составили около €940 млрд. В пересчете на одного занятого это означает сокращение добавленной стоимости более чем на €20 тыс. Экономисты связывают такие показатели с последствиями пандемии коронавируса, конфликтом на Украине, а также конфронтационной экономической политикой США.

В институте уточнили, что порядка четверти всех потерь пришлось на прошлый год, который проходил на фоне таможенных конфликтов с администрацией президента США Дональда Трампа.

По официальным данным, в 2025 году экономика Германии лишь формально избежала третьего подряд года стагнации: реальный объем производства увеличился на 0,2%.

Эксперт IW Михаэль Гремлинг отметил, что текущее десятилетие сопровождается беспрецедентными шоками и масштабной структурной перестройкой экономики, нагрузка от которых уже превысила последствия предыдущих кризисов.

Для сравнения специалисты института напомнили, что экономические издержки стагнации 2001−2004 годов оценивались примерно в €360 млрд, а потери добавленной стоимости в период финансового кризиса 2008−2009 годов достигали около €525 млрд.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивания вооружений. Чтобы призвать граждан не жаловаться на милитаризацию и сохранять решимость, он использовал выражение, приписываемое немецкому богослову Мартину Лютеру.

