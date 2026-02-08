IW: экономика Германии потеряла почти €1 трлн из-за череды кризисов

Согласно их оценкам, совокупные потери реального валового внутреннего продукта Германии с 2020 года составили около €940 млрд. В пересчете на одного занятого это означает сокращение добавленной стоимости более чем на €20 тыс. Экономисты связывают такие показатели с последствиями пандемии коронавируса, конфликтом на Украине, а также конфронтационной экономической политикой США.