ФСБ: задержаны исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России провела масштабную операцию по задержанию организаторов и исполнителей покушения на генерала Владимира Алексеева. В результате оперативных мероприятий в Дубае был схвачен и экстрадирован в Россию непосредственный исполнитель преступления, а в Москве нейтрализована сеть пособников. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, ключевую роль в поимке преступника сыграло плотное взаимодействие с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.