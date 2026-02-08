Ричмонд
ФСБ: задержаны исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева

Центр общественных связей ФСБ России официально сообщил о задержании исполнителя и пособника покушения на генерала Алексеева.

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России провела масштабную операцию по задержанию организаторов и исполнителей покушения на генерала Владимира Алексеева. В результате оперативных мероприятий в Дубае был схвачен и экстрадирован в Россию непосредственный исполнитель преступления, а в Москве нейтрализована сеть пособников. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, ключевую роль в поимке преступника сыграло плотное взаимодействие с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — сообщает спецслужба. Одновременно с этим в российской столице был задержан соучастник — Виктор Васин, в то время как еще одна фигурантка дела, Зинаида Серебрицкая, успела скрыться на территории Украины.

В настоящий момент следствие восстанавливает полную цепочку подготовки убийства.

Покушение на Первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный открыл огонь прямо в жилом доме, после чего офицер был экстренно госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. В настоящий момент генерал Алексеев, являющийся Героем России и ветераном боевых действий в Сирии, находится под наблюдением врачей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что «покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса».

