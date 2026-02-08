«Ростех»: Танки у России не закончатся

Он отметил рост присутствия на фронте новой и модернизированной техники, включая танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72БЗМ.
«Наш концерн “Уралвагонзавод” нарастил выпуск танков в разы. Эта техника постоянно дорабатывается и улучшается с учётом реального боевого опыта», — сказал представитель «Ростеха» в интервью ТАCС.
По его словам, российским специалистам удалось значительно повысить боевые возможности, живучесть машин, а также создать эффективную систему их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать повреждённую технику в строй.
«Вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — заявил Оздоев.
Ранее Минобороны РФ определило ключевые задачи по оснащению армии на ближайшие годы. На совещании под руководством главы ведомства Андрея Белоусова было заявлено, что в 2026 году объём поставок в войска должен превысить 310 тысяч единиц техники и достичь 21 миллиона единиц средств поражения. Министр подчеркнул, что текущие темпы производства уже показывают высокую эффективность: только за январь текущего года вооружённые силы получили более 10 тысяч образцов вооружения и около 2 миллионов единиц боеприпасов.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.