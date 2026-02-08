«Ростех»: Танки у России не закончатся

Ранее Минобороны РФ определило ключевые задачи по оснащению армии на ближайшие годы. На совещании под руководством главы ведомства Андрея Белоусова было заявлено, что в 2026 году объём поставок в войска должен превысить 310 тысяч единиц техники и достичь 21 миллиона единиц средств поражения. Министр подчеркнул, что текущие темпы производства уже показывают высокую эффективность: только за январь текущего года вооружённые силы получили более 10 тысяч образцов вооружения и около 2 миллионов единиц боеприпасов.