Захарова сообщила о демонстративном шаге Вены против России

«С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия», — констатировала дипломат. Она напомнила, что еще в июне 1947 года именно советская сторона передала Австрии территорию бывшего концлагеря «Маутхаузен» с условием создания там мемориального комплекса, который сегодня является центральным местом памяти о жертвах нацизма.