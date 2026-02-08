Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова сообщила о демонстративном шаге Вены против России

Официальная Вена планомерно вытесняет российских представителей из участия в мемориальных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне.

Официальная Вена планомерно вытесняет российских представителей из участия в мемориальных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, австрийская сторона с 2022 года демонстративно игнорирует присутствие дипломатов из России на церемониях, имеющих ключевое значение для общей истории.

«С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия», — констатировала дипломат. Она напомнила, что еще в июне 1947 года именно советская сторона передала Австрии территорию бывшего концлагеря «Маутхаузен» с условием создания там мемориального комплекса, который сегодня является центральным местом памяти о жертвах нацизма.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва продолжает считать защиту этой исторической правды своей важнейшей задачей. «Для российской стороны работа по “Маутхаузену” — один из императивов историко-мемориальной работы», — подчеркнула Захарова.

Несмотря на дипломатическую изоляцию в рамках памятных дат, австрийские власти продолжают соблюдать юридические обязательства по Государственному договору 1955 года. В настоящий момент под их опекой находятся более 230 российских и советских воинских захоронений и мемориалов, которые поддерживаются в достойном состоянии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше