Официальная Вена планомерно вытесняет российских представителей из участия в мемориальных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, австрийская сторона с 2022 года демонстративно игнорирует присутствие дипломатов из России на церемониях, имеющих ключевое значение для общей истории.
«С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия», — констатировала дипломат. Она напомнила, что еще в июне 1947 года именно советская сторона передала Австрии территорию бывшего концлагеря «Маутхаузен» с условием создания там мемориального комплекса, который сегодня является центральным местом памяти о жертвах нацизма.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва продолжает считать защиту этой исторической правды своей важнейшей задачей. «Для российской стороны работа по “Маутхаузену” — один из императивов историко-мемориальной работы», — подчеркнула Захарова.
Несмотря на дипломатическую изоляцию в рамках памятных дат, австрийские власти продолжают соблюдать юридические обязательства по Государственному договору 1955 года. В настоящий момент под их опекой находятся более 230 российских и советских воинских захоронений и мемориалов, которые поддерживаются в достойном состоянии.