Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

ВСУ попытались беспилотниками атаковать регионы РФ в ночь с 7 на 8 февраля.

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью. Часть целей уничтожили над Черным морем, а также в Калужской и Курской областях.

Всего военные ликвидировали 11 БПЛА в Брянской области, шесть над акваторией Черного моря, четыре в Калужской области и один в Курской.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны.

Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 6 на 7 февраля. Тогда системы ПВО также отразили масштабную атаку украинских дронов. Суммарно было сбито 82 беспилотника ВСУ над разными регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
