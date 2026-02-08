Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью. Часть целей уничтожили над Черным морем, а также в Калужской и Курской областях.
Всего военные ликвидировали 11 БПЛА в Брянской области, шесть над акваторией Черного моря, четыре в Калужской области и один в Курской.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны.
Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 6 на 7 февраля. Тогда системы ПВО также отразили масштабную атаку украинских дронов. Суммарно было сбито 82 беспилотника ВСУ над разными регионами России.