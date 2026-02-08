Ричмонд
Евродепутат назвал денацификацию Украины интересом Европы

Денацификация Украины соответствует интересам стран Европы, поскольку нынешний политический курс Киева стал слишком сильно зависеть от неофашистских движений. Об этом 8 февраля заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Источник: Reuters

«Я придерживаюсь мнения, что у Запада и России имеется общий интерес в так называемой денацификации Украины, как это называют в России. Государства — члены ЕС не могут быть заинтересованы во вступлении в Европейский союз страны, в которой существуют сильные неофашистские движения», — цитирует его ТАСС.

Картрайзер признал, что Украина должна стать полноценной демократической страной, но этот процесс будет долгим и сложным. Для поддержки таких изменений ЕС будет использовать «мягкую силу».

«Сейчас невозможно сказать, что именно останется от Украины и какие политические силы будут участвовать в конкуренции. В частности, могут появиться ультранационалистические силы, недовольные итогами конфликта и стремящиеся к реваншу», — считает евродепутат.

После окончания конфликта на Украине должны быть обязательно проведены выборы. По мнению Картрайзера, для страны станет необходимым более полноценно представить институционально нацменьшинства, в том числе на политическом уровне.

5 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила «Известиям», что улица Банковая в Киеве, на которой находятся правительственные здания Украины, является приютом неонацистов, которые реинкарнируют идею коллаборационистов третьего рейха.

Как заявил 7 декабря бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин, вопрос о создании международного трибунала для украинских неонацистов уже находится в проработке российских правоохранительных органов. Место проведения такого суда обсуждать пока преждевременно, добавил он.

