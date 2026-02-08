Эксперт отметил, что перед Евросоюзом стоят две масштабные задачи: создание собственной армии и ликвидация технологического отставания. Однако, по его словам, малым странам ЕС сложно договориться между собой.
«Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай», — подчеркнул профессор.
Вольф также подчеркнул, что европейские власти целенаправленно воздействуют на общественное мнение, используя риторику об угрозах, чтобы скрыть провалы своей внутренней политики и оправдать перераспределение финансовых потоков.
Ранее Life.ru рассказывал, что ЕС и НАТО решили дистанцироваться от мирных переговоров по Украине и работают над продолжением войны. Европейские лидеры также оказывают давление на Владимира Зеленского, убеждая его не заключать мирных сделок.
