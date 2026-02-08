Аксенов поздравил крымских ученых с Днем российской науки

Это и Христиан Стевен, которого современники называли «Нестором ботаников», и основатель учения о ноосфере Владимир Вернадский. Это создатель первой метеорологической станции на полуострове Александр Кесслер и первооткрыватель стоянок древнего человека на крымской земле Глеб Бонч-Осмоловский. Это Игорь Курчатов, сыгравший решающую роль в реализации советского атомного проекта, и многие-многие другие.