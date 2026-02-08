Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских ученых с Днем российской науки.
Он отметил, что с полуостровом связано немало имен.
Это и Христиан Стевен, которого современники называли «Нестором ботаников», и основатель учения о ноосфере Владимир Вернадский. Это создатель первой метеорологической станции на полуострове Александр Кесслер и первооткрыватель стоянок древнего человека на крымской земле Глеб Бонч-Осмоловский. Это Игорь Курчатов, сыгравший решающую роль в реализации советского атомного проекта, и многие-многие другие.
«Великие имена продолжают вдохновлять новое поколение крымских исследователей, которые решают актуальные задачи в самых разных сферах», — подчернул глава региона.
Сергей Аксенов рассказал, что правительство республики утвердило госпрограмму научно-технологического развития региона на 2026−2030 годы. Она определяет ряд приоритетных направлений работы — от машиностроения и судостроения до сельского хозяйства, медицины и экологии. Документ предусматривает государственную поддержку внедрения научных исследований и разработок в различных отраслях, а также увеличение затрат на эти цели.