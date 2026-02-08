Секретное «окно»: в Раде раскрыли, когда Зеленский подпишет мирное соглашение

Кроме этого Вениславский прокомментировал слухи о том, что США хотели бы заключения сделки по Украине в этот период, чтобы уже в мае провести президентские выборы. Украинский депутат отметил, что скорее всего выборы провести по такому графику технически невозможно. Законодательная база для голосования еще не подготовлена, а риски в сфере безопасности остаются критическими.