Слова Мерца о Путине сочли тревожным симптомом раскола в Европе

Ранее Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с Россией, но подчеркнул, что любые шаги в этом направлении должны быть строго согласованы с европейскими партнёрами, Украиной и США. Он отметил, что европейцы намерены внести свой вклад в переговоры, однако предостерёг от несогласованных действий, которые, по его мнению, могут привести к результатам, противоположным общим целям.