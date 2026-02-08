Слова Мерца о Путине сочли тревожным симптомом раскола в Европе

В статье отмечается, что в ЕС всё большую поддержку получает подход Франции и Италии, выступающих за необходимость контактов с Москвой. Германия же, в отличие от этих стран, не проявляет собственной дипломатической инициативы.
«Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», — говорится в публикации.
Ранее Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с Россией, но подчеркнул, что любые шаги в этом направлении должны быть строго согласованы с европейскими партнёрами, Украиной и США. Он отметил, что европейцы намерены внести свой вклад в переговоры, однако предостерёг от несогласованных действий, которые, по его мнению, могут привести к результатам, противоположным общим целям.
