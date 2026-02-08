Мэр Львова Садовой заявил о взрывах в городе

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе слышны взрывы.
Каких-либо подробностей мэр не привел.
Как следует из онлайн-карты украинского профильного ведомства, во Львовской и соседней Ивано-Франковской областях Украины работают сирены воздушной тревоги.
Читайте материал «СМИ: российская армия уничтожила важный пункт бригады ВСУ под Сумами».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше