Мэр Львова Садовой заявил о взрывах в городе

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе слышны взрывы.

Каких-либо подробностей мэр не привел.

Как следует из онлайн-карты украинского профильного ведомства, во Львовской и соседней Ивано-Франковской областях Украины работают сирены воздушной тревоги.

Читайте материал «СМИ: российская армия уничтожила важный пункт бригады ВСУ под Сумами».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

